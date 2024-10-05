BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın sezonun ilk maçında Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Ligde geçen sezon Antrenör Burak Gören yönetiminde Play-Off oynamayı başaran Petkimspor, ilk kez katıldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunu 3'te 3'le geçtikten sonra grup aşamasına hafta içinde Polonya'da King Szczecin'i 85-70 yenerek başlamıştı.
Son Dakika › Spor › Petkimspor, Darüşşafaka ile Sezonu Açıyor - Son Dakika
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