Petkimspor, Osman Nurveren ile Anlaştı

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona hazırlanan Aliağa Petkimspor, Basketbol Gençler Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) olan Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşında, 2.09 boyundaki genç pivot Bursaspor ile BGL sezonunu 16.8 sayı, 11.4 ribaund, 1.5 asist, 1.8 blok, 1.3 top çalma ortalamasıyla oynamıştı.

Osman, TB2L'ye katılan Petkim Gelişim Takımı'nda da yer alacak.