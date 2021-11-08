Petkimspor'u eksikler yaktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Darüşşafaka'ya da 76-57 yenilerek 7 maçta tek galibiyetle son sırada kalan Aliağa Petkimspor, eksik oyuncularının çokluğunda güçlü rakibine direnemedi. Apandisit ameliyatı olan Browne'ın 3 maçtır forma giyemediği Petkim'de takımda koronavirüs geçiren bir oyuncunun yanı sıra Planinic ve Boran maç içinde sakatlanıp çıktı. Sahada iyice eksik kalınca mağlubiyetten kurtulamayan Aliağa temsilcisinde Antrenör Can Sevim, "Oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Browne'ın ameliyatı, bazı oyuncularımızın koronavirüs geçirmesi ve yaşanan sakatlıklar antrenman düzeyimizi bile etkiliyor. Maçta rakibin sertliğine cevap veremedik, 19 top kaybı yapıp, potamızda 27 hızlı hücum sayısı gördük. Burada zorunlu olarak pozisyonları kaydırmamızın da etkisi oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda tüm bu sorunları atlatıp tam takım olarak çıkışa geçeriz" dedi.