Petkimspor'un gücü yetmedi - Son Dakika
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Petkimspor'un gücü yetmedi

06.03.2022 12:19
Petkimspor'un gücü yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde kalmak için son kozlarını oynamaya başlayan Aliağa Petkimspor, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Darüşşafaka'ya 101-86 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde kalmak için son kozlarını oynamaya başlayan Aliağa Petkimspor, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Darüşşafaka'ya 101-86 mağlup oldu. Ligde üst üste 6 mağlubiyet alan Petkimspor, son 8 haftaya 22 maçta 3 galibiyetle sonuncu sırada girdi. Maçta Petkimsporlu Perkins, üçüncü periyotta 2 teknik faulle diskalifiye edilirken Genel Menajer Levent Türknas karara tepki gösterdi. Türknas, "Bugüne kadar kulüp olarak maç içinde yaşanan pozisyonlar doğrudur, yanlıştır diyerek hiçbir zaman açıklama yapmadık ama bu başka bir durum" diye konuştu.

Türknas, "Üçüncü periyodun başında karşı takımdan bir oyuncu önce uzun yabancımızı provoke ediyor, ardından 1 dakika sonra kısa yabancımızı attırmak için provoke ediyor. Oyuncumuz pozisyola ilgili hakeme isyan edince, 'Bana bağıramazsın' diyerek teknik faul verip ihraç ediyor. Provoke eden oyuncu başarıya ulaşmış bir şekilde oynamaya devam ediyor. Bu denli tecrübeli hakemlerin bu ucuz provokasyonlara aldanıp bir takımı eksik bırakmaması ve eşit şartlarda mücadele hakkını elinden almaması, maçın kırılma anlarında etkin olmaması lazım. Bir oyuncu bu kadar kolay atılmamalı" dedi.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Levent Türknas, Aliağa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor'un gücü yetmedi - Son Dakika


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