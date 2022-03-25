Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı - Son Dakika
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Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı

25.03.2022 20:25
Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası Antalya'da başladı.

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası Antalya'da başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Kepez Belediyesinin destekleriyle Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen sezonun ilk yarışı, idari ve teknik kontrollerin ardından yapılan antrenmanla başladı.

Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından verilen startla ilk gün sonlandı.

Yarın geçilecek yarışlarda saat 08.30'dan itibaren Dedeoğlu Orman etabı dört kez geçilirken, 27 Mart Pazar günü de saat 11.00'den itibaren Dokuma Park'taki seyirci etabı koşulacak.

Organizasyon, pazar günü saat 18.30'da Neşet Ertaş Sivil ve Toplum Kuruluşları Merkezi'ndeki ödül töreniyle sona erecek.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Antalya, Offroad, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı - Son Dakika


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