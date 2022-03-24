PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi - Son Dakika
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PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi

24.03.2022 21:37
PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'a 4 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin Göztepe'ye 132 bin, Gaziantep FK'ye 57 bin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a da 32'şer bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.?

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK, Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza verdi - Son Dakika


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