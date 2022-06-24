Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.

Kaynak: AA

Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pierre Gasly, gelecek sezon AlphaTauri F1 Takımı'nda kalacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.