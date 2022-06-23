2.06 boyundaki Angel Delgado, 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması da giymişti. Delgado, geçtiğimiz sezon İspanya 'da 11.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Angel Delgado'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

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