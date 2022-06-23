Pınar Karşıyaka, Angel Delgado'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Angel Delgado'yu kadrosuna kattı

23.06.2022 18:54
Pınar Karşıyaka, Angel Delgado'yu kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka, 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum ve Thomas Akyazılı'yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Bilbao Basket takımında forma giyen 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado'yu renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Karşıyaka, Delgado'ya "Hoş geldin" dedi.

2.06 boyundaki Angel Delgado, 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması da giymişti. Delgado, geçtiğimiz sezon İspanya'da 11.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

(Salih Yılmazsoy - İHA)

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Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Angel Delgado'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

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