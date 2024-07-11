Pınar Karşıyaka, James Webb'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, James Webb'i kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, James Webb\'i kadrosuna kattı

P. Karşıyaka, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen 30 yaşındaki pivot James Webb'i kadrosuna kattığını duyurdu. Webb, 2023-2024 EuroLeague sezonunda Maccabi ile 39 maça çıkarak 6.2 sayı - 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

11.07.2024 13:39
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P. Karşıyaka, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen 30 yaşındaki pivot James Webb'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdürüyor. Dış transferde Muhsin Yaşar, Daron Russel ve Jerry Boutsiele'yi kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi de son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen 30 yaşındaki pivot James Webb'i renklerine bağladı. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen James Webb III Pınar Karşıyaka'mızda" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 2023-2024 EuroLeague sezonunda Maccabi ile 39 maça çıkan 30 yaşındaki pivot, 6.2 sayı - 3.2 ribaund ortalamaları tutturmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, James Webb'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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