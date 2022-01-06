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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Tenerife - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Tenerife

06.01.2022 16:48
Pınar Karşıyaka'nın rakibi Tenerife

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-In etabında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla eşleşti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-In etabında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla eşleşti. Organizasyonda Karşıyaka'nın da yer aldığı B Grubu'ndaki daha önce ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları yüzünden 2 kez ertelenen son maçta Hapoel Jerusalem, deplasmanda Baxi Manresa'yı 90-85 mağlup etti. Bu skorla Manresa'nın daha önce liderliği garantilediği grubu Hapoel 3 galibiyetle ikinci, Karşıyaka ise ikili averajla üçüncü sırada tamamladı. Temsilcimiz, Play-In'de A Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci bitiren Tenerife'yle eşleşirken, ilk maç 12 Ocak'ta Kanarya Adaları'nda oynanacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16 turuna kalacağı eşleşmede ikinci maç 18 Ocak'ta İzmir'de, gerek olursa üçüncü maç ise 20 Ocak'ta yine İspanya'da yapılacak.


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Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın rakibi Tenerife - Son Dakika Spor


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