Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup'ta Trabzonspor'u 87-65 yendi - Son Dakika
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Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup'ta Trabzonspor'u 87-65 yendi

Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup\'ta Trabzonspor\'u 87-65 yendi
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Ege Cup 2026 turnuvasının ikinci maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Trabzonspor'u 87-65 mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynanan maçta Bordo Bandırma, ilk yarıyı 44-31 önde tamamladı.

Ege Cup 2026 turnuvasının ikinci maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Trabzonspor'u 87-65 mağlup etti.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Kadir Giray Esen

Bordo Bandırma: Peterson 27, Jefferson 14 Hankins 13, Gordon 9, Okben Ulubay 9, Perez 6, Aldridge 6, Toure 3, Berk Demir, Kadir Bayram

Başantrenör: Tutku Açık

Trabzonspor: Caupain 16, Yiğit Arslan 12, Tillman 8, Canaan 7, Terry 6, Yeboah 5, Hamm 5, Tolga Geçim 2, Manek 2, Rıdvan Öncel 2, Yiğit Hamza Mestoğlu

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. Periyot: 12-17

Devre: 31-44

3. Periyot: 48-67

Kaynak: İHA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Trabzonspor, Basketbol, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup'ta Trabzonspor'u 87-65 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup'ta Trabzonspor'u 87-65 yendi - Son Dakika
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