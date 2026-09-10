Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup'ta Trabzonspor'u 87-65 yendi
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Ege Cup 2026 turnuvasının ikinci maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Trabzonspor'u 87-65 mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynanan maçta Bordo Bandırma, ilk yarıyı 44-31 önde tamamladı.
Ege Cup 2026 turnuvasının ikinci maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Trabzonspor'u 87-65 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Kadir Giray Esen
Bordo Bandırma: Peterson 27, Jefferson 14 Hankins 13, Gordon 9, Okben Ulubay 9, Perez 6, Aldridge 6, Toure 3, Berk Demir, Kadir Bayram
Başantrenör: Tutku Açık
Trabzonspor: Caupain 16, Yiğit Arslan 12, Tillman 8, Canaan 7, Terry 6, Yeboah 5, Hamm 5, Tolga Geçim 2, Manek 2, Rıdvan Öncel 2, Yiğit Hamza Mestoğlu
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 12-17
Devre: 31-44
3. Periyot: 48-67
Kaynak: İHA
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