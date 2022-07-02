Plaj Güreşi Milli Takımı'ndan 4 altın 1 gümüş madalya - Son Dakika
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Plaj Güreşi Milli Takımı'ndan 4 altın 1 gümüş madalya

02.07.2022 22:31
Plaj Güreşi Milli Takımı'ndan 4 altın 1 gümüş madalya

Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin Fransa ayağına katılan Plaj Güreşi Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş madalya alarak tarih yazdı.

Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin Fransa ayağına katılan Plaj Güreşi Milli Takımı 4 altın, 1 gümüş madalya alarak tarih yazdı.

Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin Fransa ayağında milliler büyük bir başarıya imza attı. Erkekler +90 kilogramda Fatih Yaşarlı, 90 kilogramda Mahmut Özkaya altın madalya alırken, 70 kilogramda Yunus Coşkun 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise 50 kilogramda Emine Çataloğlu ve 70 kilogramda Hatice Ece Tekin altın madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: İHA

Fransa, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Güreşi Milli Takımı'ndan 4 altın 1 gümüş madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plaj Güreşi Milli Takımı'ndan 4 altın 1 gümüş madalya - Son Dakika
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