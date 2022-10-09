Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde skeet kadınlar müsabakasında yarışan milli sporcu Nur Banu Balkancı, 105 puanla 52'nci, Aylin Sarmat ise 96 puanla 59'uncu oldu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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