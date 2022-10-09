Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi

09.10.2022 14:51
Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi.

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde skeet kadınlar müsabakasında yarışan milli sporcu Nur Banu Balkancı, 105 puanla 52'nci, Aylin Sarmat ise 96 puanla 59'uncu oldu.

Skeet erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin, 113 puanla 89'uncu sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plak Atışları Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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