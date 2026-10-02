Play-off'a kalan Ümit Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Play-off'a kalan Ümit Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

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Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçına Riva'da hazırlanmaya başladı. Milliler, gelecek turnuvaya katılmak için play-off oynamayı garantiledi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile yapacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın başında salonda aktivasyon çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman rondo çalışması ile sona erdi.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, gelecek turnuva katılabilmek için play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi. Milliler, H Grubu'ndaki yedinci ve son maçında Macaristan ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Mücadele Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA
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