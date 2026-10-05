Play-off garantileyen Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan'ı ağırlayacak - Son Dakika
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Play-off garantileyen Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan'ı ağırlayacak

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Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele Tivibu Spor'dan yayımlanacak; milliler 12 puanla play-off oynamayı garantilemişti.

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında yarın Macaristan'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

H Grubu'nda çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, 12 puan topladı. Milliler, 16 puanla lider Hırvatistan'ın ardından 12 puanla ikinci sırada yer alarak play-off oynamayı daha önce garantilemişti.

Milli takım, grubundaki 7. maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kalmıştı.

Macaristan ise oynadığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 3'er beraberlik ile yenilgi yaşadı ve 6 puanla 4. sırada yer aldı.

Aday kadro

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Muğlaspor)

Kaynak: AA
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