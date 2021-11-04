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Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi - Son Dakika

Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi

04.11.2021 00:59

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi. Grup aşamasında son iki maça girilirken henüz puanı bulunmayan temsilcimiz son sırada yer aldı. Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde bir üst tura çıkma şansı mucizelere kaldı.

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, Jose Alvalade Stadı'nda Sporting'le karşılaştı. Temsilcimiz mutlak galibiyet alması gereken maçta 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

GONÇALVES DUBLE YAPTI

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 31. ve 38. dakikada Gonçalves, 41. dakikada Paulinho ve 56. dakikada Sarabia'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Sporting, Borussia Dortmund'un Ajax'a mağlup olmasıyla Alman deviyle puanları eşitledi ve gruptan çıkma umutlarını son maçlara taşıdı. Hollanda ekibi ise 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi

Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi - Son Dakika
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