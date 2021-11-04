Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, Jose Alvalade Stadı'nda Sporting'le karşılaştı. Temsilcimiz mutlak galibiyet alması gereken maçta 4-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

GONÇALVES DUBLE YAPTI

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 31. ve 38. dakikada Gonçalves, 41. dakikada Paulinho ve 56. dakikada Sarabia'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Sporting, Borussia Dortmund'un Ajax'a mağlup olmasıyla Alman deviyle puanları eşitledi ve gruptan çıkma umutlarını son maçlara taşıdı. Hollanda ekibi ise 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.