Portekiz'in Türkiye ile yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Portekiz'in Türkiye ile yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu

17.03.2022 15:57
Portekiz'in Türkiye ile yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında Türkiye ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu belli oldu.

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında Türkiye ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu belli oldu.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fernando Santos, Türkiye'yi ağırlayacakları play-off yarı final maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Dragao Stadı'nda Türkiye ile 24 Mart ve turu geçmesi halinde 29 Mart'ta play-off maçlarına çıkacak Portekiz'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Anthony Lopes (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)

Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves, Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)

Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan)

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Portekiz'in Türkiye ile yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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