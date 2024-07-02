Portekiz, Slovenya'yı penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi

Stat: Frankfurt Arena
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo (Dk. 117 Semedo), Ruben Dias, Pepe (Dk. 118 Ruben Neves), Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha (Dk. 65 Diogo Jota), Bernardo Silva, Rafael Leao (Dk. 76 Francisco Conceiçao), Ronaldo
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stajonovic (Dk. 86 Verbic), Adam Cerin, Elsnik (Dk. 106 Ilicic), Miakar (Dk. 74 Gorenc Stankovic), Sporar (Dk. 74 Celar), Sesko
Sarı kartlar: Dk. 32 Drkusic, Dk. 37 Karnicnik, Dk. 101 Gorenc Stankovic, Dk. 106 Bijol, Dk. 107 Balkovec (Slovenya)
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle tamamlanan son 16 turu maçında Slovenya'ya penaltılarda 3-0 üstünlük kurarak, çeyrek finale yükseldi.
Müsabaka boyunca iyi savunma yapan Slovenler, güçlü rakibine çok fazla gol pozisyonu vermedi. İki takım da 90 dakika içinde tabelayı değiştiremeyince uzatmalara geçildi.
103. dakikada Portekiz penaltı kazandı. Rakip yarı alanın ortalarında aldığı topla ceza sahasına giren Diogo Jota, Drkusic'in müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi.
105. dakikada penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda soluna iyi uzanan Oblak meşin yuvarlağı çıkardı.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları yapıldı.
Slovenya'da sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic'in kullandığı penaltılarda kaleci Diogo Costa gole izin vermedi.
Portekiz'de ise Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltıları gole çevirerek takımlarını çeyrek finale taşıdı.
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