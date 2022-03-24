Portekiz Türkiye maçında frekans güncellemesi - Son Dakika
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Portekiz Türkiye maçında frekans güncellemesi

24.03.2022 11:57
Portekiz Türkiye maçında frekans güncellemesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye karşılaşması bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz- Türkiye karşılaşması bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde mücadele edecek olan A Milli Takım, deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak. UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz - Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT 1 Frekans Bilgileri:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4 - İSTANBUL

YORUMLAR
500
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Play Off, Portekiz, Türkiye, Trt 1, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Portekiz Türkiye maçında frekans güncellemesi - Son Dakika


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