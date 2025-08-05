Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

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Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
05.08.2025 20:28
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Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
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Porto'nun eski kaptanı Jorge Costa, 53 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Eski öğrencisinin ölüm haberini basın toplantısında alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gözyaşlarını tutamadı.

Porto'nun eski kaptanı Jorge Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

PORTO'NUN ESKİ KAPTANI JORGA HAYATINI KAYBETTİ

Porto'dan yapılan açıklamada, kulübün antrenman tesislerinde hayatını kaybeden Jorge Costa için yarın Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleneceği belirtildi. Taziye mesajı yayınlayan Portekiz ekibi "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü," ifadelerini kullandı.

Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

MOURİNHO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski öğrencisi Costa'nın ölüm haberini, basın toplantısı sırasında aldı. Duygusal anlar yaşayan Mourinho gözyaşlarını tutamadı.

MOURİNHO İLE BAŞARILAR YAŞAMIŞTI

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sırada Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003'de UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı. 2006'da oyunculuk kariyerine son veren Costa, Braga'da yardımcı antrenörlüğe başlamış son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulunmuştu.

Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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