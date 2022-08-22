5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC - Son Dakika
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5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC

22.08.2022 08:42
5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC

Pozantı Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC takımı oldu.

Pozantı Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC takımı oldu.

Eleme usulü yapılan ve 12 takımın katıldığı 5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın finaline Çözüm Atık takımı ile Köse FC takımı kaldı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, müsabaka öncesinde her iki takıma da başarılar diledi.

Final maçı ise Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı Halı Sahasında yapıldı. Çekişmeli geçen maçın hakemliğini Belediye Başkanı Mustafa Çay yaptı. Maçın kazananı 5-3'lük skorla Köse FC oldu.

Maç sonu yapılan kupa töreninde Belediye Başkanı Mustafa Çay şampiyon takım Köse FC'ye kupasını ve birincilik madalyalarını takdim etti. Turnuvanın ikincisi Çözüm Atık olurken centilmenlik kupasını ise Erişen Emlak takımı kazandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Mustafa Çay, Pozantı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 Ağustos Kongre Turnuvası'nın şampiyonu Köse FC - Son Dakika

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