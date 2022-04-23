Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü

23.04.2022 19:16
Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Watford'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Watford'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 34. haftasında Watford'u ağırlayan Manchester City, Gabriel Jesus'un 4, 23, penaltıdan 49 ve 53, Rodri'nin 34. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Konuk takımın tek golünü, 28. dakikada Hassane Kamara kaydetti.

Maç fazlasıyla 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool'un 4 puan önünde zirvede yer aldı. Düşme hattındaki Watford, 22 puanda kaldı.

Günün aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarında Newcastle United, Norwich City'yi 3-0 yendi, Leicester City ile Aston Villa ise 0-0 berabere kaldı.

YORUMLAR
500
Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi Ronaldo'nun golü, Manchester United'a puan için yetmedi Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne 6 oyuncu dahil edildi Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'ne 6 oyuncu dahil edildi

İngiltere Premier Lig, Manchester, Watford, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:23:49. #1.13#
SON DAKİKA: Premier Lig'de Manchester City, Watford'u yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement