Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı

24.08.2022 16:43

Premier Lig'de oynanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket gündem oldu. Maç öncesi ısınmayı bırakarak, saha kenarında yorumcu olarak bulunan efsanevi futbolcuların yanına selam vermek için gelen Portekizli yıldız, eski Liverpool'lu Jamie Carragher'ı adeta görmezden geldi. Ronaldo, daha önce kendisi hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok." diyen Carragher'ın elini sıkmadı.

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United'ın Liverpool'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi Cristiano Ronaldo'nun, Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher'a gösterdiği tepki olay oldu.

İNGİLİZ MEDYASI RONALDO'YU SERT ELEŞTİRİYOR

Manchester United'ın kötü gidişinden sorumlu tutulan isimlerin arasında gelen Cristiano Ronaldo, İngiliz medyası tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Bu eleştiriler karşısında zaman zaman suskunluğunu bozan Ronaldo, Liverpool maçı öncesi Kırmızılar'ın efsane eski futbolcusu ve şu anda yorumculuk yapan Jamie Carragher'a tepki gösterdi.

CARRAGHER'IN ELİNİ SIKMADI

Cristiano Ronaldo, Liverpool maçı öncesi ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sport'un efsanevi futbolculara selam vermek için yanlarına gitti. Manchester United efsanesi Gary Neville'e selam veren ardındanRoy Keane'nin yanına giderek elini sıkan Ronaldo, Jamie Carragher'ı görmezden gelerek elini sıkmadı.

Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu yok saydı
Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu yok saydı
Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu yok saydı
Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu yok saydı

"MANCHESTER UNITED'IN RONALDO'YA İHTİYACI YOK"

Yaşananlar sonrası Carragher, "Beniz görmezden geldi." dedi. Liverpool'un efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndüğü dönemde, "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumunu yapmıştı.

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Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla geçti

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı - Son Dakika
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