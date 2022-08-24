Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United'ın Liverpool'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi Cristiano Ronaldo'nun, Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher'a gösterdiği tepki olay oldu.
Manchester United'ın kötü gidişinden sorumlu tutulan isimlerin arasında gelen Cristiano Ronaldo, İngiliz medyası tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Bu eleştiriler karşısında zaman zaman suskunluğunu bozan Ronaldo, Liverpool maçı öncesi Kırmızılar'ın efsane eski futbolcusu ve şu anda yorumculuk yapan Jamie Carragher'a tepki gösterdi.
Cristiano Ronaldo, Liverpool maçı öncesi ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sport'un efsanevi futbolculara selam vermek için yanlarına gitti. Manchester United efsanesi Gary Neville'e selam veren ardındanRoy Keane'nin yanına giderek elini sıkan Ronaldo, Jamie Carragher'ı görmezden gelerek elini sıkmadı.
Yaşananlar sonrası Carragher, "Beniz görmezden geldi." dedi. Liverpool'un efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndüğü dönemde, "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumunu yapmıştı.
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