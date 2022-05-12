Premier Lig'de Tottenham, Arsenal'ı üç golle geçti - Son Dakika
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Premier Lig'de Tottenham, Arsenal'ı üç golle geçti

12.05.2022 23:35
Premier Lig'de Tottenham, Arsenal'ı üç golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, konuk ettiği Arsenal'ı 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, konuk ettiği Arsenal'ı 3-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takımın maçında Tottenham, ilki penaltıdan olmak üzere 22 ve 37. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Son Heung-min'in golleriyle 3-0 galip geldi.

Arsenal'da Rob Holding, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son iki haftaya girilirken puanını 65 yapan 5. sıradaki Tottenham, 4. basamaktaki Arsenal ile arasındaki farkı bire indirdi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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