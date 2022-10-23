Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı

23.10.2022 19:04

Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ligde 4 mücadele sonra puan kaybı yaşayan Arsenal, 28 puanla liderliğini sürdürdü.

Southampton ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında St Mary's Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ARSENAL KAÇTI, SOUTHAMPTON KOVALADI

Karşılaşmada Arsenal 11. dakikada Xhaka'nın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Southampton'da ise 65. dakikada Stuart Armstrong attığı gol ile takımına beraberliği getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Lider Arsenal'in hızını kestiler! 4 maç sonra ilk puan kaybı geldi

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

1-1 biten mücadelenin ardından Arsenal 4 maç aranın ardından ilk puan kaybı yaşadı. Topçular, puanını 28'e yükseltirken, liderliğini korudu. Southampton ise 12 puanla 15. sırada yer aldı.

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