Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi

25.05.2022 10:22
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliği bağlamında düzenlenen basketbol müsabakasını seyretti, bisiklet turunun startını verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliği bağlamında düzenlenen basketbol müsabakasını seyretti, bisiklet turunun startını verdi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliğinin yedinci gününde 15 Temmuz Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri ile Spor Bilimleri Fakülteleri arasında düzenlenen basket maçını tribünden izledi, daha sonra çok sayıda öğrencinin katıldığı bisiklet turunun startını verdi.

Maç öncesi öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Karabulut, pandemi nedeniyle ara verilen bahar şenliklerinin tüm hızıyla devam ettiğini, bilim, spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleşen şenliklerde gençlerin eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu katıldıkları müsabakalarla attığını söyledi. - AĞRI

Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi

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Kaynak: İHA

15 Temmuz, basketbol, Bisiklet, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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