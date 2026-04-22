PSG, Nantes'ı 3-0 Geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 3-0 yendi.

Parc des Princes'te oynanan 26. hafta erteleme maçında PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın 13 ve 50, Desire Doue'nin 37. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Bu sonuçla 66 puana ulaşan PSG, takipçisi Lens ile arasındaki farkı 4'e çıkardı. Düşme hattında bulunan 17. sıradaki Nantes ise 20 puanda kaldı.