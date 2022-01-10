PSG, Olimpik Lyon deplasmanından 1 puanla ayrıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Ligue 1'in 20. haftasının son karşılaşmasında Olimpik Lyon, lider PSG'yi ağırladı.
Ev sahibi takım Lucas Paqueta'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 önce geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede başkent ekibi Thilo Kehrer'in 76. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru eşitledi. Mücadelede başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
PSG'de yıldız futbolcu Lionel Messi, İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Draxler, Angel Di Maria ve Danilo Pereira Kovid-19'a yakalanması nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
47 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lyon ise 25 puanla 11. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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