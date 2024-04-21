Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu? - Son Dakika
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Spor

Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?

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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elendiği maçta penaltı kaçıran Leonardo Bonucci'nin tepkiler sonrası psikolojisinin bozulduğu ve gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği konuşuluyor.

21.04.2024 19:59
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Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında rakibini 1-0 mağlup etse de penaltı atışlarında Olympiakos'a elenerek UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilerin en büyük hedefi olan Leonardo Bonucci için İtalyan'dan bir iddia ortaya atıldı.

EMEKLİ Mİ OLACAK?

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan oyuncunun, Fenerbahçe taraftarından gelen sert tepkiler sonrası psikolojik olarak çöktüğü belirtildi. Haberde sarı-lacivertli yıldız futbolcunun bu tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Devre arasında takıma katılan 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?

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Son Dakika Spor Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hakan Tani: Bonucci niye alındı onuda anlamış değilim fenerin fazla parası varsa hayır kurumlarına bağışlasın bence 80 4 Yanıtla
  • fatih mazlum: Puhahah bu sene de tek eglence yine fenevbahce 40 22 Yanıtla Ali Arslan: Fatih mazlum, FB bugün bu sezonki 8. Şampiyonluğunu aldı filenin sultanları ile eurolig ve süper sampiyonluklarini saymiyorum,ve diğer branşlarda şampiyonluklar gelecek,nerdesiniz kardesssss :)))) sizi gidi hilesiz iş yapamayan küçük takım sizi :))))))) 9 12
  • Hasan Balta: Ara transfer dönemindeki hiçbir futbolcunun olumlu pek bir katkısı olmadı. Ayrıca Tadic de Prnaltı konusunda sıkıntılı. Neden ona penaltı kullandırma çabasındalar hala anlamıyorum. 33 0 Yanıtla yakup suri : bide sanki kaleye şut çekmemeye yemin etmiş mal herif ya .. bize gelene kal geliyor hepsi aynı ... tuncay şanlı gibi bi adamımız olmadı ona yanarım tadic dzeko hepsi hikaye 19 1
  • yakup suri : valla geldin geleli bizde aynı haldeyiz be bonucci ... adın var kendin yoksun ortada 21 0 Yanıtla
  • Osman A: Yav zaten emekliydi.Bizim futbolda nerde emekli olacak futbolcu var ona sağlam para veririz,adamlar oynasada oynamasada parayı alıp cukkalar.Ne diye alındı bütün fenerliler anlamamıştır.İsmail Kartal'ın işleri... 17 0 Yanıtla
  • Mert Nobre: Keşke tüm fb li oyuncular da bıraksalar 5 1 Yanıtla
  • İshak Klein: Emeklilik kararı alsanda almasan da!. …. 1 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal: çaglar cengiz banucci yi alırsan bunları yaşarsın. hem 36 yaşındaki adamı al hemde koşmasını bekle. çok beklersin 1 0 Yanıtla
  • Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu
    21:12 Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

    Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.


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