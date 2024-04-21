Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında rakibini 1-0 mağlup etse de penaltı atışlarında Olympiakos'a elenerek UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilerin en büyük hedefi olan Leonardo Bonucci için İtalyan'dan bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan oyuncunun, Fenerbahçe taraftarından gelen sert tepkiler sonrası psikolojik olarak çöktüğü belirtildi. Haberde sarı-lacivertli yıldız futbolcunun bu tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Devre arasında takıma katılan 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Son Dakika › Spor › Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu? - Son Dakika
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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