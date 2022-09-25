PTT Spor, namağlup Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
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PTT Spor, namağlup Balkan şampiyonu oldu

25.09.2022 22:46
PTT Spor, namağlup Balkan şampiyonu oldu

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden PTT Spor, dördüncü maçında Banjaluka Volley'i 3-0 (25-20, 25-14, 25-23) mağlup ederek şampiyon oldu.

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden PTT Spor, dördüncü maçında Banjaluka Volley'i 3-0 (25-20, 25-14, 25-23) mağlup ederek şampiyon oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve namağlup Balkan şampiyonu olan PTT, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti. PTT Spor, CEV Challenge Kupası'nda 32'li Finaller Turu'nda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla karşılaşacak.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende PTT Spor forması giyen Eva Mori turnuvanın en iyi pasörü; Elif Boran ise turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçildi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, PTT, Spor, Son Dakika

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