UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'ın taraftarları ise ezeli rakiplerinin eşleştiği takımları küçümsedi. Kısa sürede gündem olan tartışmada Fenerbahçeliler, Danimarka Ligi'nden bir detay yakaladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda rakibi olan Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Fenerbahçe'nin eşleştiği Nordsjaelland'ın gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, puan cetvelini paylaşarak "Bu takımı tanımıyoruz" diyen Galatasaraylılara cevap verdi.
Son Dakika › Spor › Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor - Son Dakika