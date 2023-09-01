Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor - Son Dakika

Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor

Son Güncelleme: 01.09.2023 16:56

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri çok konuşuldu. Galatasaray taraftarları, ezeli rakiplerinin eşleştiği takımlardan olan Nordsjaelland'ı küçümserken ''Bu takımı tanımıyoruz'' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Fenerbahçeliler, Nordsjaelland'ın Danimarka Ligi'nde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın önünde lider olduğu tabloyu yayınladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'ın taraftarları ise ezeli rakiplerinin eşleştiği takımları küçümsedi. Kısa sürede gündem olan tartışmada Fenerbahçeliler, Danimarka Ligi'nden bir detay yakaladı.

DANİMARKA LİGİ'NDE LİDER NORDSJAELLAND

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda rakibi olan Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Fenerbahçe'nin eşleştiği Nordsjaelland'ın gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, puan cetvelini paylaşarak "Bu takımı tanımıyoruz" diyen Galatasaraylılara cevap verdi.

1.09.2023 tarihi itibarıyla puan durumu

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili dikkat çeken sözler: Bu ülke bedavacı yatağı değildir
17:24 Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok
17:11 Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı
17:00 Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
16:56 Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor
16:50 Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
16:20 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sokakta sözlü tacize uğradı
16:15 Son Dakika: Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri
16:02 Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 17:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement