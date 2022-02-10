Üye Girişi
"Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası" olimpiyatlara kota puanı verecek - Son Dakika

"Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası" olimpiyatlara kota puanı verecek

10.02.2022 13:12

Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu adına olimpiyatlara kota puanı verecek uluslararası halter turnuvası, Pursaklar'da düzenlenecek.

Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu adına olimpiyatlara kota puanı verecek uluslararası halter turnuvası, Pursaklar'da düzenlenecek.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile 18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden efsane haltercinin adına "2022 Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası"nın kasım ayında Pursaklar'da düzenlenmesi için protokol imzaladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, törende yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu'nun sadece Türkiye'ye değil dünyaya mal olmuş çok önemli bir değer olduğunu belirtti. Turnuva için Pursaklar'ın seçilmesiyle ilgili Ünlü, "Onun adına yaraşır bir uluslararası turnuvanın yapılması gerekiyordu, bu ikincisi olacak. Naim'in Ankara'da en çok vakit geçirdiği yerlerden biri de Pursaklar. Ailesi burada oturdu, hala kardeşi ve yakınları burada ikamet ediyor. Birçok dostu, arkadaşı, 1989 göçünde gelen değerli soydaşlarımız burada oturuyor." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun Türk ve dünya halteri için unutulmaz bir isim olduğunu, sayısız dünya rekoru kırdığını, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan Ünlü, onun adına yakışır bir turnuva düzenleyeceklerini söyledi.

Çok sayıda ülkenin katılımıyla yapılacak turnuvanın, Pursaklar'a da önemli katkı sağlayacağını ifade eden Ünlü, "Turnuvanın Uluslararası Halter Federasyonunun da listesinde yer alması, olimpiyatlar ve kalifikasyonlar için puan veren bir yarışma olması önemini artırıyor. Hem Pursaklar Belediyesine hem Türk ve dünya halterine hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Çetin: "Pursaklar'ın halterde tarihi bir altyapısı var"

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin de ilçe olarak halter branşına çok ihtimam gösterdiklerini belirterek, "Pursaklar'ın halterde tarihi bir altyapısı var. Rahmetli Naim Süleymanoğlu ve ailesi Türkiye'ye geldikleri zaman Pursaklar'a yerleştiler. Birçok milli sporcumuz halen Pursaklar'da ikamet ediyor." diye konuştu.

Turnuvanın ilçelerinde düzenlenmesinin bir fırsat olduğunu dile getiren Çetin, "2022 yılında yapılacak bu dünya çapındaki organizasyon sadece Pursaklar ve Halter Federasyonunu değil tüm Türkiye'yi doğrudan etkiliyor çünkü uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmış oluyoruz. Federasyonumuzla bu protokolü imzaladık, ev sahipliğini ve ortaklığımızı yerine getireceğiz, inşallah. Kazasız belasız, çok fazla ülkenin katıldığı, neşe içinde, sportif başarıların çok olduğu bir organizasyon olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası olimpiyatlara kota puanı verecek
Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası olimpiyatlara kota puanı verecek
Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası olimpiyatlara kota puanı verecek

YORUMLAR
500

Naim Süleymanoğlu, Olimpiyat, Pursaklar, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası' olimpiyatlara kota puanı verecek - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:41 Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:27 Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:08:33. #1.13#
SON DAKİKA: "Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası" olimpiyatlara kota puanı verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement