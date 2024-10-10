Rafael Nadal Emekli Olacağını Duyurdu - Son Dakika
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Spor

Rafael Nadal Emekli Olacağını Duyurdu

38 yaşındaki Nadal, sosyal medya üzerinden emeklilik kararını açıkladı. Son kez Davis Kupası'na katılacak.

10.10.2024 16:58
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(ANKARA) – Tenis sporunun efsane isimlerinden Rafael Nadal, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu. Nadal kararını sosyal medya hesabı üzerinden, videolu bir mesajla bildirdi.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda emeklilik kararı aldığını açıkladı. Kariyerinde 22 kez Grand Slam şampiyonu olan 38 yaşındaki tenisçi, önümüzdeki ay Malaga'da düzenlenecek Davis Kupası finallerine İspanya'yı temsilen son kez katılacak.

Nadal, sakatlıklar nedeniyle son iki sezondur neredeyse hiç oynamadı ve geçen yıl 2024 sezonunun sonunda emekli olabileceğini söyledi.

Nadal, rakipleri Novak Djokovic ve 20 kez büyükler şampiyonu olan Roger Federer ile birlikte 2000'li yılların başından itibaren erkekler ligini domine eden ve hayran kitlelerini peşinden sürükleyen 'Büyük Üçlü'den biriydi.

İspanyol tenisçi Nadal videolu açıklamasını, "Unutulmaz anılar ve sevdiğimiz tenis oyunundaki tüm inanılmaz başarılarınız için teşekkür ederim. Bu benim için mutlak bir onurdu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Rafael Nadal Emekli Olacağını Duyurdu - Son Dakika

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