Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane\'de elendi

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'de Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra Uluslararası Brisbane ile kortlara dönen Nadal, çeyrek finalde Avustralyalı Thompson ile karşılaştı.
Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ı 5-7, 7-6 ve 6-3'lük setlere 2-1 mağlup eden Thompson, tur atlayan taraf oldu.
Thompson, yarı finalde Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile karşı karşıya gelecek.
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