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Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'de elendi - Son Dakika
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Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'de elendi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane turnuvasında Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek elendi. Nadal, yaklaşık bir yıl sonra kortlara dönmesine rağmen çeyrek finalde Thompson'a mağlup oldu. Thompson, yarı finalde Grigor Dimitrov ile karşılaşacak.

Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane\'de elendi
05.01.2024 - 18:19,
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'de Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra Uluslararası Brisbane ile kortlara dönen Nadal, çeyrek finalde Avustralyalı Thompson ile karşılaştı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ı 5-7, 7-6 ve 6-3'lük setlere 2-1 mağlup eden Thompson, tur atlayan taraf oldu.

Thompson, yarı finalde Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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