Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, sahasında Al Gharrafa'yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fenerbahçe'den Suudi Arabistan temsilcisine transfer olan Youssef En-Nesyri, karşılaşmaya damga vurdu.
Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan mücadelede Al Ittihad'ın açılış golü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi. Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılan Faslı forvet, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti.
En-Nesyri, karşılaşmada yalnızca golle değil asistle de katkı sağladı. Houssem Aouar'ın 2., takımının ise 5. golünde asist yapan Faslı futbolcu, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Al Ittihad'ın diğer gollerini 20, 58 ve 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ve 62. dakikalarda Roger Fernandes ile 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Ittihad puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.
