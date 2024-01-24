RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı

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Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok•
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL
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