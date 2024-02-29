RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

RAMS Başakşehir, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi. Samsunspor maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

29.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:07
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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