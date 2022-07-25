Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, İskoçya ekibi Rangers ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, transferden 4 milyon euro bonservis ücreti kazanıldığını ve bu rakamın bonuslarla birlikte 6 milyon 250 bin euroya çıkabileceğini belirtti.

"4 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ÖDENDİ"

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4 milyon euro garanti bedel, 2 milyon 250 bin euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı