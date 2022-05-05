UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Rangers E. Frankfurt - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Rangers E. Frankfurt

05.05.2022 23:55
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Rangers E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından Rangers ve Eintracht Frankfurt finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından Rangers ve Eintracht Frankfurt finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler bu akşam oynanan maçlardan sonra belli oldu. İskoç ekibi Rangers, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Alman temsilcisi Leipzig'i 3-1 mağlup etti. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada James Tavernier, 24. dakikada Glen Kamara ve 80. dakikada John Lundstram atarken, Leipzig'in tek sayısı ise 70. dakikada Christopher Nkunku'dan geldi. Bu sonuçla İskoç ekibi finale yükseldi.

Gecenin diğer maçında ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği İngiliz ekibi West Ham United'ı sahasında 1-0 yenerek finale yükselen bir diğer takım oldu.

Rangers ile E. Franfurt arasındaki final mücadelesi 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Rangers E. Frankfurt - Son Dakika


Son Dakika
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 00:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: Rangers E. Frankfurt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement