Razgatlıoğlu WSBK'da Zirveye Çıktı

MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İngiltere'de düzenlenen yedinci ayağında üç yarışın tamamını kazanarak hafta sonunu zirvede tamamladı. Milli sporcu, genel klasmanda liderliği Bulega'nın elinden aldı.

Donington Park Pisti'nde hafta sonu boyunca koşulan üç yarışı da kazanan Red Bull sporcusu, bu pistte üst üste ikinci kez üçte üç yaptı.

Cumartesi günü ilk ana yarışta damalı bayrağı en önde gören Razgatlıoğlu, bu sabah düzenlenen Superpole yarışını da kazanarak serisini sürdürdü.

Razgatlıoğlu, bu sonuçlarla birlikte genel klasmandaki puanını 345'e yükseltti. En yakın rakibi Bulega'ya dört puan fark atarak liderliği eline alan Razgatlıoğu, şampiyona sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu.