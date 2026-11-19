İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 26 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin sözleşmesinin 2032'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tchouameni'nin sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştık." bilgisi verildi.

Real Madrid'e 2022'de transfer olan ve 5 sezonda 205 maça çıkan Tchouameni, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga, 1 Kral Kupası ile 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.