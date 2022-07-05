Real Madrid Basketbol Takımı'nda Laso dönemi sona erdi - Son Dakika
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Real Madrid Basketbol Takımı'nda Laso dönemi sona erdi

05.07.2022 14:42
Real Madrid Basketbol Takımı'nda Laso dönemi sona erdi

Real Madrid Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso ile yollarını ayırdı.

Real Madrid Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay kalp krizi geçiren 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının durumuyla ilgili çok sayıda kardiyoloji uzmanından görüş alındığı ve açık bir risk oluşturacağı için Laso'nun görevine devam etmemesi yönünde karar verildiği bildirildi.

2011 yılından bu yana Madrid temsilcisini çalıştıran Laso, 2015 ve 2018 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Laso yönetimindeki Real Madrid, 6'şar kez lig, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.

İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı final serisi devam ederken 5 Haziran'da kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Laso, taburcu edildikten sonra salona dönmemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid Basketbol Takımı'nda Laso dönemi sona erdi - Son Dakika

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