Real Madrid'e Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa kupası Abu Dabi'de takdim edildi

Real Madrid'e Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa kupası Abu Dabi'de takdim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarihte ilk kez düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da şampiyon olan Real Madrid'e kupası, Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen törenle verildi. Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga kupayı Walter Tavares ve Sergio Llull'a takdim etti, MVP ise Tavares seçildi.
ABU Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan İspanya ekibi Real Madrid'e kupası takdim edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen turnuvada final maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga, kupayı Walter Tavares ve Sergio Llull'a takdim etti.
Tarihte ilk kez düzenlenen kupanın havaya kaldırmasıyla Real Madridli oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.
Avrupa Ligi Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu (MVP) ise Real Madrid forması giyen Walter Tavares seçildi.
Kaynak: AA
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