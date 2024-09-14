Real Madrid'i belediyeye şikayet ettiler - Son Dakika
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Real Madrid'i belediyeye şikayet ettiler

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Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'nun çevresindeki evler, stadyumda çok ses yapıldığını gerekçe göstererek kulübü belediyeye şikayet etti.

14.09.2024 14:37  Güncelleme: 14:58
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Real Madrid kulübüne, Madrid belediyesi tarafından ilginç bir yazı gönderildi. Real Madrid'in stadı olan Santiago Bernabeu'da çok ses yapıldığını iddia eden çevre binalar, belediyeye şikayette bulundu.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Komşu evlerden gelen şikayetler üzerine çok ses yapıldığı için yıl boyunca Bernabeu'da yapılması planlanan tüm konserleri sezon sonuna kadar erteledi. Takımın büyük bir gelir kaynağı olan konserlerin iptal edilmesi üzerine Real Madrid şoka uğradı. Belediyenin verdiği karara uymak zorunda olan Real Madrid, stadyumunu konserlere kapattı.

Real Madrid\'i belediyeye şikayet ettiler

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Son Dakika Spor Real Madrid'i belediyeye şikayet ettiler - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Affan Küçük: Bizde konserler iptal edilse olacak yorumları tahmin edebiliyorum. Ama orada olunca medeniyet :D 37 8 Yanıtla
  • ferhat eser: Dünyanın tek en güzel en özel stadı İNÖNÜYE gelin boğaza karşı oynayın bu şerefe sizde nail olun BEŞİKTAŞ sizede babalık yapar 13 25 Yanıtla
  • Türk Ak: MEDENİYET ADALET HUZUR BARIŞ YAŞASIN AVRUPA 11 4 Yanıtla
  • Yusuf Akdemir: şikayet eden kesin BARCELONA lıdır.. 10 0 Yanıtla
  • Tony Montana: A Haber ARDA GÜLER İN EVİNİ ŞİKAYET ETTİLER 4 5 Yanıtla
  • Dursun aydın: Bizde olsa cahil derler 7 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Bizde olsa evleri boşaltırlar ama kulüplere bir şey yapmazlardı. 6 1 Yanıtla
  • Turhallı: Bundan bize ne? 3 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: " Goooooolllll " sesinden başka ses duymak rahatsız etmiş mahalleyi.! 2 0 Yanıtla

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