Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor - Son Dakika
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Spor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler\'e rakip oluyor
05.06.2025 16:27
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Arjantin futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilen Franco Mastantuono, Real Madrid ile anlaşma sağladı. İspanyol devi, 17 yaşındaki futbolcuyu 45 milyon euro'luk bonservis bedeliyle River Plate'den transfer etti. Arda Güler'le forma rekabetine girecek olan genç futbolcu, 'Yeni Messi' olarak anılıyor.

Kariyerindeki ilk River Plate - Boca Juniors derbisinde attığı serbest vuruş golüyle parlayan Franco Mastantuono, Real Madrid ile anlaştı.

45 MİLYON EURO

17 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile yarışan İspanyol devi, River Plate'i 45 milyon euroluk bonservis teklifiyle ikna etti.

"YENİ MESSİ"

10 numara ve kanatlarda oynayan Arjantinli, genç yaşına rağmen çıktığı 61 maçta golleri ve asistleriyle dikkat çekti. "Yeni Messi" olarak anılan Mastantuono, Avrupa'ya adım atmadan önce ülkesinde önemli bir ilki daha yaşamaya hazırlanıyor.

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

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Son Dakika Spor Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ardaya 30 vermişlerdi. Buna 45 vermişler. Demekki otoritelere göre Arda'dan daha büyük yetenek. Arda balon zaten. Hull City'e kiralansın. 15 66 Yanıtla
  • Ferhat Bayaslan:
    Kendi ülkesinin vatandaşını diğer ülkelerde savunmak yerine daha çok aşağılamak nedir? Bu nasıl bir zihniyet? 44 7 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Ender Beyin dediği gibi uçan balon gazı bitti bizde meşhur bi laf vardır istay Hilmiye istay avri maynata gazi tam doğru bal ligine oraya yakışır aldığı para bile haram ne özelliği var kaç senedir 6 32 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Kulübede kaptan bizim tıfıl Messi. 4 9 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Arda kulübede kaptan bizim tıfıl Messi maalesef. 4 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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