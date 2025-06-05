Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler\'e rakip oluyor

Kariyerindeki ilk River Plate - Boca Juniors derbisinde attığı serbest vuruş golüyle parlayan Franco Mastantuono, Real Madrid ile anlaştı.

45 MİLYON EURO

17 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile yarışan İspanyol devi, River Plate'i 45 milyon euroluk bonservis teklifiyle ikna etti.

"YENİ MESSİ"

10 numara ve kanatlarda oynayan Arjantinli, genç yaşına rağmen çıktığı 61 maçta golleri ve asistleriyle dikkat çekti. "Yeni Messi" olarak anılan Mastantuono, Avrupa'ya adım atmadan önce ülkesinde önemli bir ilki daha yaşamaya hazırlanıyor.