Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu

Real Madrid, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı. 54 yaşındaki ünlü koçun durumunun stabil ve ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Real Madrid'den yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Laso'nun sabah saatlerinde Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Real Madrid, Laso'nun son durumu hakkında herhangi bir bilgi vermezken; kulübe yakın olan İspanyol gazetesi Marca, tecrübeli ismin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.