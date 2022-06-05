Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu - Son Dakika
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Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu

05.06.2022 17:14

Real Madrid Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi. İspanyol kulübü yaptığı açıklamada 54 yaşındaki Laso'nun sabah saatlerinde Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. Deneyimli antrenörün durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Real Madrid, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı. 54 yaşındaki ünlü koçun durumunun stabil ve ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son Dakika: Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi! İşte son durumu

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Real Madrid'den yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Laso'nun sabah saatlerinde Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Real Madrid, Laso'nun son durumu hakkında herhangi bir bilgi vermezken; kulübe yakın olan İspanyol gazetesi Marca, tecrübeli ismin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

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Son Dakika Spor Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu - Son Dakika
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