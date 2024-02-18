Real Madrid, Kral Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Kral Kupası'nı kazandı

Real Madrid, Kral Kupası\'nı kazandı

Real Madrid, İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı finalde Barcelona'yı 96-85 yenerek kazandı. Dört yıl aradan sonra kupayı tekrar kaldıran Real Madrid, Facundo Campazzo ve Vincent Poirier'in öne çıktığı maçta üstünlük kurarak zafer elde etti. Kral Kupası'nı 29. kez müzesine götüren Real Madrid, en çok kazanan takım olma ünvanını korudu.

18.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:39
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İspanya basketbolunda Kral Kupası'nı, finalde Barcelona'yı 96-85 yenen Real Madrid kazandı.

İspanya'nın iki büyük takımını karşı karşıya getiren final maçının birinci periyodu 19-19'luk beraberlikle sona ererken, soyunma odasına Barcelona 45-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta özellikle savunmadaki etkili oyunu ile 66-63 öne geçen Real Madrid, son çeyrekte rakibine büyük üstünlük kurarak (30-22) 96-85'lik skorla finali kazandı.

Real Madrid, dört yıl aradan sonra kupayı tekrar kaldırırken, Facundo Campazzo (18 sayı, 6 asist, 1 ribaunt) ve Vincent Poirier (17 sayı, 8 ribaunt, 1 asist) öne çıkan oyuncular oldu.

"En İyi Oyuncu" (MVP) seçilen Campazzo, maç sonunda İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kolay değildi, çok karmaşık bir maç olacağını ve oyunun ayrıntılarda gizli olacağını biliyorduk. Real Madrid olarak Kral Kupası'nı yeniden kazanmayı gerçekten istiyorduk ve şimdi bunun tadını çıkarabiliriz. Yorgunum ama sevincim sahip olduğum tüm yorgunluklardan daha ağır basıyor. Çalışmamızın karşılığını aldığımız için mutluyuz." dedi.

Kral Kupası'nı 29. kez müzesine götüren Real Madrid, bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanını korudu.

Barcelona, bu kupayı 27 kez kazandı.

Kaynak: AA

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