Real Madrid, Levante'yi 6-0 yendi - Son Dakika
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Real Madrid, Levante'yi 6-0 yendi

13.05.2022 00:25
Real Madrid, Levante'yi 6-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 6-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 6-0 mağlup etti.

La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, ligde son sırada olan Levante'yi farklı yendi.

Real Madrid'in gollerini Ferland Mendy (Dk. 13), Karim Benzema (Dk. 19), Rodrygo Goes (Dk. 34) ve hat-trick yapan Vinicius (Dk. 45, Dk. 68 ve Dk. 83) attı.

Diğer yandan Real Madrid forması ile 323. golünü atan Fransız futbolcu Benzema, Raul Gonzalez ile gol sayısını eşitleyerek, eflatun beyazlıların kulüp tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.

Real Madrid'de 451 golle Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinde en çok gol atan futbolcu olarak ilk sırada bulunuyor.

La Liga'da gol kralı olan Benzema bu sezon 44 gol (27 lig, 15 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Süper Kupası) attı.

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Real Madrid, İspanya, La Liga, Levante, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, Levante'yi 6-0 yendi - Son Dakika


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