Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler\'in kazandığı rakam

İspanya devi Real Madrid'in yeni sezon öncesi futbolcularına ödeyeceği haftalık maaş bütçesi basına yansıdı. Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe zirvede yer alırken, milli futbolcu Arda Güler'in de kazancı belli oldu.

ZİRVEDE MBAPPE VAR

Yeni sezona hazırlanan eflatun-beyazlı ekipte en yüksek kazancı elde eden isim haftalık 600 bin Euro ile Fransız süperstar Kylian Mbappe oldu. Mbappe'yi 480 bin Euro ile Vinicius Junior ve 400 bin Euro ile Jude Bellingham takip etti.

ARDA GÜLER HAFTALIK 100 BİN EURO KAZANIYOR

Listede milli yıldız Arda Güler’in haftalık maaşının 100 bin Euro olduğu görüldü. Geçtiğimiz dönemde İspanya basınında maaşıyla gündeme gelen ve "Kendini kanıtlama aşamasındaki bir genç oyuncu için yüksek" eleştirilerine maruz kalan Arda, listede orta-alt sıralarda yer aldı.

İşte Real Madridli oyuncularının haftalık maaşları: