Recep Durul, Kocaelispor\'un Başkanı Seçildi

24.05.2026 16:32
KOCAELİSPOR Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul, tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi.

Kocaelispor Kulübü Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığını Muammer Çelik üstlenirken; Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı ise divan kurulu üyelikleri için oyları topladı. İçeride delege olmayan kişilerin de bulunduğunun fark edilmesi üzerine kongreye 15 dakikalık zorunlu ara verildi. Aranın ardından salon tamamen boşaltılarak delegeler, üyelik kartları ve kimlik kontrolleri tek tek yapılarak yeniden içeri alındı. Düzenin sağlanmasıyla birlikte yapılan oylamada, yönetim kurulu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından yapılan seçimde tek aday olarak giren Recep Durul, delegelerin oylarıyla yeniden Kocaelispor Kulübü Başkanlığı'na seçilerek güven tazeledi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Recep Durul başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol."

'KULÜBÜN VİZYONU VE HEDEFİ HER ZAMAN AVRUPA KUPALARIDIR'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklamasında, "Kocaelispor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Kocaelispor'un başarısı adına tüm şehir, camia ve taraftarlarımızla omuz omuza verip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu kongre hepimize hayırlı olsun. Şunun altını özellikle çizerek yinelemek istiyorum; Kocaelispor'un hedefi hiçbir zaman sadece ligde kalmak olamaz. Bu kulübün vizyonu ve hedefi her zaman Avrupa kupalarıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

